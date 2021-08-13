Эксперты рассказали о поиске взрывчатки в автобусе в Воронеже

Специалисты не выявили следов взрывчатки в автобусе в Воронеже, где вчера вечером, 12 августа произошел взрыв. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

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"В соответствии с предварительными данными, по итогам проведенного на месте ЧП исследования бризантных взрывчатых веществ не найдено", - уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что в рамках уголовного дела в числе прочих организуют взрыво-техническую и биологическую экспертизы.

Ранее сообщалось, что вечером 12 августа в пассажирском автобусе в Воронеже произошел взрыв на остановке общественного транспорта. Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в результате пострадали 18 человек. Одна из пассажирок умерла.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело. Криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отправились к месту происшествия.

По информации источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва выступила неисправность газового оборудования.

"По предварительной информации, в автобусе оказался неисправным один из баллонов, который установлен на крыше. Имела место утечка и прогремел взрыв", - отметил собеседник агентства.

Также отмечается, что оборудование было установлено непрофессионально.

"Газовые баллоны находились на крыше. Вследствие взрыва ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - уточнил источник информагентства.