"Друг другу помогали": пассажирка взорвавшегося в Воронеже автобуса об эвакуации людей

Женщина, которая пострадала при взрыве автобуса в Воронеже рассказала журналистам о деталях происшествия.

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«Услышала хлопок, дым появился, потемнело в салоне. Потом люди начали выходить. Телефон там потеряла», — пояснила пострадавшая.

В этом автобусе пассажирка находилась в передней части салона. По ее мнению, именно по этой причине она получила не тяжелые травмы, сообщает Телеграм-канал «IZ.RU».

«Нога болит. В голове шум. Немножко тише, но не прошел», — добавила она.

Также она уточнила, что сразу после взрыва пассажиры начали выбегать из салона, а затем помогать пострадавшим.

«Я видела, люди друг другу помогали. Но они как-то быстро все выбежали. Я помню, что мужчина или парень был, между сидениями лежал», — вспомнила пострадавшая.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в пассажирском автобусе в Воронеже произошел взрыв на остановке общественного транспорта. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что вследствие этого пострадали 18 человек, одна пассажирка скончалась.

В Следственном комитете по факту произошедшего завели уголовное дело. Криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина прибыли к месту происшествия.