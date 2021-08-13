Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

"Друг другу помогали": пассажирка взорвавшегося в Воронеже автобуса об эвакуации людей

Анна Безрукова
1 час назад

Женщина, которая пострадала при взрыве автобуса в Воронеже рассказала журналистам о деталях происшествия.

"Друг другу помогали": пассажирка взорвавшегося в Воронеже автобуса об эвакуации людей
Фото: ТАССТАСС

«Услышала хлопок, дым появился, потемнело в салоне. Потом люди начали выходить. Телефон там потеряла», — пояснила пострадавшая.

В этом автобусе пассажирка находилась в передней части салона. По ее мнению, именно по этой причине она получила не тяжелые травмы, сообщает Телеграм-канал «IZ.RU».

«Нога болит. В голове шум. Немножко тише, но не прошел», — добавила она.

Также она уточнила, что сразу после взрыва пассажиры начали выбегать из салона, а затем помогать пострадавшим.

«Я видела, люди друг другу помогали. Но они как-то быстро все выбежали. Я помню, что мужчина или парень был, между сидениями лежал», — вспомнила пострадавшая.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в пассажирском автобусе в Воронеже произошел взрыв на остановке общественного транспорта. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что вследствие этого пострадали 18 человек, одна пассажирка скончалась.

В Следственном комитете по факту произошедшего завели уголовное дело. Криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина прибыли к месту происшествия.

По данным источника «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стали проблемы с газовым оборудованием.

Личный счет,Александр Бастрыкин,Александр Гусев,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители