Финансист рассказала, как проверить размер своей будущей пенсии

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как проверить правильное начисление и размер пенсий, сообщает РИА "Новости". "Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года", - рассказала Финогенова. По ее словам, так как ПФР может не учитывать некоторые периоды трудового стажа, будущим пенсионерам приходится доказывать свои трудовые годы через суд. Для того, чтобы сравнить данные об учтенном стаже и записями в трудовой книжке, можно воспользоваться порталом Госуслуг, где будут занесены ваши данные. Ранее эксперт рассказал, кому можно меньше платить за ЖКХ.