"Рамблер" собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на "Рамблер" в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Заболеванию COVID-19 предрекли затяжной характер в будущем

Коронавирус в будущем из-за изменений, вероятнее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, предположил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По словам эксперта, постковидные синдромы в этом случае могут стать более выраженные и привести к инвалидизации. При этом летальность от COVID-19 вряд ли изменится, отметил он.

Алкоголь назвали виновником распространения COVID-19

Наблюдая за студентами, живущими в кампусе Индианского университета, американские ученые пришли к выводу, что молодые люди, злоупотребляющие алкоголем, рискуют заразиться коронавирусом почти в два раза чаще, чем их непьющие сверстники. По мнению авторов исследования, такой эффект объясняется сразу двумя причинами. Физиологической и поведенческой. В первом случае, спиртное попросту ослабляет врожденный и адаптивный иммунитет. Во втором, речь идет о шумных застольях, где проще подхватить инфекцию.

Назван способ восстановления мышц после COVID-19

Переболевшие новой коронавирусной инфекцией зачастую теряют большое количество мышечной массы. Каким образом можно восстановить ее без вреда для организма, объяснила в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, если человек тяжело перенес коронавирус и был госпитализирован с этой инфекцией , то он выписывается из больницы обычно с очень ощутимой потерей килограммов. Начинать восстанавливать мышечную массу после COVID-19 рекомендуется осторожно, без излишних нагрузок на сердечно-сосудистую систему, отметила врач.

ВОЗ создаст новую группу, чтобы выяснить происхождение COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила на своём официальном сайте, что будет проведён очередной этап исследований, цель которых – выяснить природу происхождения вируса SARS-CoV-2. Будет собрана новая группа экспертов, которая сосредоточится только на науке. ВОЗ призывает страны мира к сотрудничеству и отказаться от политической оценки пандемии и источников её возникновения.

В США одобрили применение третьей дозы вакцины от COVID-19