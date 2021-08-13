Несколько российских городов готовят заявки на проведение летней Олимпиады-2036

Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 2036 года. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, среди возможны городов – Казань и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

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«Рассматривается. Готовятся заявки, - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в РФ возможность проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. - Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему», – сказал он в ходе встречи с победителями и призерами Олимпийских игр.

Также он порекомендовал представителям Ростовской области не затягивать с подачей заявки, поскольку несколько городов уже сделали свои предложения.

В случае одобрения заявки, это будут первые летние Олимпийские игры, которые пройдут в России. Последний раз на территории страны летние соревнования прошли на Олимпиаде в Москве в 1980 году, однако тогда принимающей страной была СССР.