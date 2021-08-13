Кабмин внес законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Правительство РФ в четверг внесло в Госдуму законопроект, который изменяет правила выезда из страны должников. Документ опубликован в базе законодательной деятельности Госдумы. Он предполагает возможность изъятия загранпаспортов у граждан, которые признаны невыездными в связи с неисполнением ими судебных решений.

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Изымать паспорта будут судебные приставы. Должник сможет забрать паспорт в миграционной службе после исполнения своих обязательств.

Кроме того, проект вводит обязанность для всех органов, которые приняли решение о запрете выезда конкретного гражданина за границу, осведомить его об этом – с помощью уведомления, отправленного «не позднее дня, следующего за днем принятия решения об ограничении», или ознакомить под подпись.

Гражданин признается невыездным при наличии задолженности по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам в размере 30 тысяч рублей и более.

Также покидать страну запрещается подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам до вынесения приговора суда.