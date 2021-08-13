Сильные ливни затопили курорты Краснодарского края

Курорты Краснодарского края затопило из-за сильных ливней. Власти региона перекрыли часть федеральной трассы, а в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возможно выпадения за сутки двухмесячной нормы осадков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в регионе уже подтоплены низменные участки Новороссийска, Анапы, Славянского, Ейского и Темрюкского районов.

Власти Новороссийска обратились к жителям и попросили без необходимости не покидать здания, не посещать пляжи и не передвигаться на транспорте. Машины мэрия предложила парковать на возвышенностях.

Как пишут «Известия», администрация Анапы сообщила, что за ночь на курорте выпала месячная норма осадков. Власти ввели режим повышенной готовности, а из-за затопления поселка Виноградного перекрыли часть федеральной трассы А-290, которая проходит через населенный пункт.