В Сочи закрыли все пляжи из-за шторма

Власти Сочи закрыли все пляжи из-за шторма. Как сообщает ТАСС, купание в настоящий момент опасно для жизни, а сила шторма достигла четырех баллов.

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Такое решение принял оперативный штаб по проведению курортного сезона в городе. На берегах выставили информационные аншлаги, а на курорте дежурят спасатели.

Ранее в городе-курорте продлили штормовое предупреждение до воскресенья, 15 августа. По прогнозам синоптиков на территории Сочи сохранится шквалистый ветер и пройдут ливни.

Напомним, что сильные дожди создали серьезные проблемы как для отдыхающих на курортах Краснодарского края, так и для местных жителей. Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления города, а власти перекрыли часть федеральной дороги А-290 из-за подтопления поселка Виноградного под Анапой.