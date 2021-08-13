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В Подмосковье задержали пособников сбежавших из изолятора в Истре заключенных

Елена Прошина
52 минуты назад

В Подмосковье задержали двух пособников сбежавших заключенных из Истринского ИВС. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы областного ГУ СК РФ Ольгу Врадий, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, организованный группой лиц по предварительному сговору»).

В Подмосковье задержали пособников сбежавших из изолятора в Истре заключенных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 6 августа пятеро обвиняемых прибыли к знакомому в Лобне, который передал им деньги, мобильный телефон и другие вещи. Около суток беглецы прожили у него дома, после чего двое обратились к еще одному мужчине, который перевез их в квартиру в Подольске.

Следователи предупредили граждан об уголовной ответственности за пособничество в побеге и предложили добровольно сообщить правоохранителям любую информацию об оставшихся беглецах Александре Мавриди и Александре Бутнару, которые до сих пор скрываются.

Напомним, что 6 августа пять человек сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Позднее, 11 августа, Ивана Цуркану и Дениса Грозаву задержали в Подольске по сообщению местных жителей. Другой беглец, Николай Тетеря, самостоятельно сдался полиции 12 августа.

Сейчас из пяти сбежавших из изолятора на свободе остается Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова, и Александр Бутнару, который находился в изоляторе по обвинению в краже.

СК возбудил дело о превышении должностных полномочий против двух сотрудников ИВС. По версии следователей, один сотрудник умышленно отключил камеры и они оба ушли спать. Кроме того, надзиратели не закрыли кормушку, что помогло заключенным сбежать.

Личный счет,Александр Мавриди,Владимир Маругов,
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