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В ФАС сообщили о препятствиях в проведении проверки в сети «Магнит»

Анна Безрукова
21 минуту назад

В ФАС заявили, что "Магнит" препятствует проведению проверки, должностных лиц компании привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает Телеграм-канал «РИА Новости».

В ФАС сообщили о препятствиях в проведении проверки в сети «Магнит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, сотрудники ФАС обладают правом на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документации и разъяснений, в требуемых случаях выполняется фото- и видеозаписи, делаются копии с документов.

Ранее в ФАС сообщили, что запустили антикартельные проверки сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит" из-за обращений граждан по поводу повышения цен.

Проверочные мероприятия начаты по обращениям граждан о росте цен, а также в целях недопущения необоснованного повышения цен на продовольственные товары социальной значимости.

Оборот проверяемых компаний по результатам 2020 года составил больше 4 трлн рублей. В результате штраф для сетей может превысить 600 млрд рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин 9 августа распорядился антимонопольной службе проводить мониторинг формирования цен на продукты, продаваемые через торговые сети.

В этом году годовой уровень инфляции в РФ, в соответствии с базовым сценарием, составит 5,7-6,2%, этот прогноз приводится в заявлении Банка России. При этом регулятор рассчитывает, что благодаря реализуемой денежно-кредитной политике в 2022-м году инфляция опустится до 4-4,5% и далее будет находиться на уровне 4%.

Личный счет,Владимир Путин,"Магнит",ФАС,Центральный банк России,
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