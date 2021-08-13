Пострадавшие при взрыве автобуса в Воронеже пожаловались на странные травмы ног

Жители Воронежа, пострадавшие при взрыве маршрутного автобуса, пожаловались на странную «металлическую стружку», которая повредила открытые участки кожи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пострадавшие рассказали, что мелкие черные кусочки металла застряли под кожей и для того, чтобы их вытащить, пришлось обращаться к медикам.

На видео, приведенном каналом, девушка рассказывает, что после взрыва в автобусе ее ноги покрыты черными точками.

«Все вот в этой мелкой штуке», - пожаловалась она.

Раненым сообщили, что у них будут брать соскобы с кожи, которые отправят на исследование, чтобы определить источник возникновения мелких, но множественных травм, а также химический состав веществ, утверждает Baza.

Вечером 12 августа на остановке возле «Галереи Чижова» в Воронеже в пассажирском автобусе произошел взрыв. В результате него пострадали 19 человек, два человека погибли. Силовики отрабатывали три версии произошедшего – техническая неисправность, взрыв газового баллона, перевозимого пассажирами, а также теракт.