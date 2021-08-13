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Сколько миллионов получат российские олимпийцы

Лера Букина
1 час назад

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил выплаты российским спортсменам, которые стали победителями и призерами Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно утвержденному распоряжению о вознаграждениях, чемпионы получат 4 млн рублей, серебряные призеры – 2,5 млн рублей, бронзовые – 1,7 млн рублей.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр, завершившихся в Токио 8 августа», – сказано в сообщении.

Такие же премии предусмотрены победителям и призерам грядущих летних Паралимпийских игр.

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Кроме того, денежные вознаграждения получат тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов. Что касается порядка их премирования, то его определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

Олимпийские игры проходили с 23 июля по 8 августа в Токио. Сборной России, которая выступала из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), удалось завоевать 71 награду (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали) и занять пятое место в неофициальном зачете. Согласно суммарному количеству наград (71), россияне стали третьими после США (113) и Китая (88).

Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 2036 года. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявки уже подали Казань и Санкт-Петербург.

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