Сергей Галицкий. Кубанский миллиардер, построивший бизнес «с нуля»

Основатель крупнейшей в России торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий 14 августа отмечает день рождения. Ему исполнилось 54 года. Сегодня он занимает 40-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Состояние Галицкого оценивается в 3,5 млрд долларов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О роли шахмат и правилах бизнеса Галицкого – в материале «Рамблера».

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Детство, юность и первые успехи в бизнесе

Сергей Арутюнян (фамилия при рождении) появился на свет в 1967 году в поселке Лазаревское Краснодарского края. В детстве он любил играть в футбол, а в 14 лет увлекся шахматами. Через 2 года стал кандидатом в мастера спорта. Позже Галицкий заявлял, что благодаря шахматам научился логическому мышлению.

«Надо быстрее других считать, поэтому я совершенно четко рекомендую лет пять поиграть в шахматы любому, кто видит себя бизнесменом. Меня очень удивляет, почему этот предмет не введен в школьную программу», – заявил он в интервью порталу «Юга.ру».

В 1993 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «Экономическое и социальное планирование». Во время учебы начал работать в коммерческом банке Краснодара.

В университете он встретился с будущей женой Викторией Галицкой. Она училась на том же факультете, но получала специальность бухгалтера. Вскоре они поженились, начинающий бизнесмен взял фамилию жены.

Первым бизнесом Галицкого стала компания «Трансазия», которую он основал в 1994 году. Она занималась дистрибуцией косметики Avon, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. «Трансазия» была эксклюзивным дистрибьютором Procter & Gamble» в Южном регионе.

Карьерный рост и прощание с империей

В 1995 году Галицкий основал компанию «Тандер», а в 1998 году открыл магазин Cash&Carry (Краснодар). Предприниматель стал активно открывать недорогие магазины в небольших городах и пытался избежать конкуренции с крупными ретейлерами. Позднее его торговые площади были объединены в сеть «Магнит». Уже в 2001 году в нее входили 250 магазинов. Компания стала крупнейшей российской розничной сетью.

В 2008 году Сергей Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар», дебютировавший в 2011 году в российской Премьер-лиге (в 2020 году впервые сыграл в Лиге чемпионов УЕФА).

В 2012 году бизнесмен создал парфюмерно-косметическую сеть «Rouge». Впрочем, дальше одного магазина в Краснодаре дело не продвинулось.

В 2013 году журнал Forbes оценил состояние Сергея Галицкого в $8,2 млрд.

Тогда же Галицкий сообщил изданию, что лучшей мотивацией для людей является заработная плата.

«Конечно, все остальные вещи важны: создание коллектива, возможности роста, гордость за компанию, которую строишь. Но я считаю, что зарплата — достаточный элемент мотивации», – заявил миллиардер.

В том же году началось сооружение стадиона для «Краснодара», крупнейшего спортивного объекта в Южном федеральном округе. Галицкий полностью финансировал строительство, которое было завершено в 2016 году. В 2017-м бизнесмен был удостоен Почетной грамоты президента РФ за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

В 2018 году Галицкий продал ВТБ 29,1% акций сети розничных магазинов «Магнит». Сумма сделки составила 138 млрд рублей. «Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — заявил Галицкий на инвестиционном форуме в Сочи.

Формула бизнеса из семи слов

Галицкий считает, что никто никому ничего не должен. Человек должен сам осознавать, что он может сделать в этой жизни, убежден он.

«Я был абсолютно среднестатистический мальчик. Ничем не выделялся. Я чувствовал, что минимум 30% мальчишек и девчонок умнее меня. Но они не тренировали свою голову, жили по какой-то программе зубрежки», – заявил он в интервью Forbes.

Для Галицкого существует лишь такой бизнес, в котором можно разориться, ведь «игра без проигрыша — странная игра». А его формула бизнеса состоит из семи слов: много думать, много работать, искать точки роста.

Личная жизнь

Жена Сергея Галицкого Виктория является учредителем нескольких компаний: рекламно-аналитической группы «Практик Арт», рекламного агентства ООО «Арт Сайд» и ООО «Квартал 23», которое оказывает услуги по сборке металлоконструкций, фирмы «Арт Баинг», занимающейся рекламой.

Дочь Полина окончила краснодарскую гимназию N54 и отучилась в Кубанском государственном университете по программе бакалавриата по направлению «Экономика». При этом сам Галицкий в интервью рассказывал, что дочь тяготела к иностранным языкам.

«Когда я с ней разговаривал, вроде мне ее удалось убедить, что это не профессия. Тратить всю свою жизнь для того, чтобы два раза в год, выезжая за границу, изъясняться на 10% лучше — абсолютная глупость и отсутствие логики. Язык — просто инструмент», – убежден миллиардер.

В 2018 году Полина в партнерстве с подругой зарегистрировала в Краснодаре фитнес-центр «Сайклклаб», однако он не просуществовал и года.