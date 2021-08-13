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Власти Анапы ввели режим ЧС из-за непогоды

Елена Прошина
23 минуты назад

Режим ЧС ввели на территории Анапы из-за проливных дождей и подтопления города. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта, власти запретили купание на всех водоемах, а также выход в море маломерных судов.

Власти Анапы ввели режим ЧС из-за непогоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозам, во второй половине дня в городе возможны залповые осадки до 50 мм. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домов и здравниц. Всего по прогнозам синоптиков за сутки может выпасть двухмесячная норма осадков.

Ранее в Керчи ограничили движение транспорта по федеральной дороге «Новороссийск – Керчь» из-за затопления поселка Виноградного.

Сложная ситуация сложилась и в Новороссийске, где также ввели режим ЧС. Власти обратились к жителям и попросили без необходимости не покидать дома, не посещать пляжи и отказаться от передвижения на транспорте.

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