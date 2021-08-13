Вернувшимся из Египта в Россию туристам понадобится пройти 15 досмотров

Туристов, которые вылетают с курортов Египта прямыми рейсами в Россию, в местных аэропортах должны будут подвергнуться строгим предполетным процедурам. При этом ряд из них дублируются на различных этапах, пишут "Известия".

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Тем, кто отправляется в аэропорты РФ из Шарм-эш-Шейха и Хургады, нужно будет пройти приблизительно через 15 пунктов контроля и досмотра. Для россиян сделали специальный коридор для прохождения предполетных процедур. Зону ожидания посадки в самолет с контрольно-пропускной системой обнесли отдельной стеклянной стеной.

Также проверкам подвергается каждая личная вещь пассажиров из ручной клади, самих путешественников дважды прощупывают с головы до ног работники воздушной гавани. Из автобусов, которые подвозят людей к лайнеру, разрешается выходить только по одному после очередной проверки посадочных талонов и паспортов.

В гостиницах введены такие же строгие процедуры. Перед тем, как въехать на территорию отеля, туристические автобусы останавливают движение, выключают двигатели. Затем транспорт осматривается собаками. На входе в отель отдыхающим нужно проходить через рамки-сканеры, а их вещи проверяются на ленте интроскопного досмотра. Посторонним вход в отели запрещается, туда могут заходить исключительно сами туристы после проверки у них документов.