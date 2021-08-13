Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Популярная российская блогерша раскрыла свои гонорары

Lenta.ru
33 минуты назад

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина рассказала, сколько зарабатывает на рекламе и розыгрышах в социальных сетях. Свои гонорары она раскрыла в эфире программы «Ходят слухи», запись которой доступна на Youtube.

Блогерша Валерия Чекалина раскрыла свои гонорары
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость отметила, что за рекламу товара или услуги в Instagram она в среднем получает от одного до трех миллионов рублей. «За организацию гива (розыгрыша призов — прим. «Ленты.ру») сейчас предлагают 35 миллионов рублей <...> Другой вопрос: беру ли я? Например, я знаю, что будет розыгрыш, и тогда мне надо проверить спонсоров», — сказала она.

Чекалина призналась, что старается ответственно подходить к организации розыгрышей призов. «У меня такой девиз по жизни: "Если делать что-то, то делать на сто процентов". У меня комплекс отличницы. Если я организовываю гив, то мне нужно cнять площадку, сшить платье. <...> То есть придумать подход, который до этого никто не делал», — пояснила она.

В августе 2020 года журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram за период с мая 2019 года по апрель 2020 года. Помимо Чекалиной, в список попали телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, телеведущая Регина Тодоренко, певица Елена Темникова и боец Хабиб Нурмагомедов.

Личный счет,Анастасия Ивлеева,Регина Тодоренко,Хабиб Нурмагомедов,Елена Темникова,Forbes,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители