Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиянам дали совет по защите сбережений от инфляции

Вероника Полынина
37 минут назад

Россиянам посоветовали хранить сбережения в разных валютах, чтобы защититься от потери финансов из-за инфляции.

Россиянам дали совет по защите сбережений от инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в комментарии агентству «Прайм» отметил, что предсказать, какая валюта пойдет вверх, сложно, поэтому корзину сбережений лучше всего сформировать из разных валют.

«Как вариант, разделить сбережения на 4 части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт. Колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения», - заявил Артем Тузов.

По его мнению, рассчитывать на падение доллара из-за роста госдолга США и инфляции – проигрышная стратегия.

Эксперт уверен, что кризис американской валюты спровоцирует кризис и в других валютах.

«Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам», - добавил Тузов.

Ранее экономист Михаил Делягин призвал граждан не вкладывать свои накопления в сомнительные финансовые проекты. Иначе они заплатят за эту ошибку всеми сбережениями. Делягин посоветовал россиянам другой вариант - избавиться от всех долгов. Экономист также отметил, что власти страны должны поддержать граждан прямыми денежными выплатами. Тогда граждане не будут стремиться разбогатеть при помощи рисковых финансовых инструментов.

Личный счет,Михаил Делягин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители