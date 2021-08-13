Россиянам дали совет по защите сбережений от инфляции

Россиянам посоветовали хранить сбережения в разных валютах, чтобы защититься от потери финансов из-за инфляции.

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в комментарии агентству «Прайм» отметил, что предсказать, какая валюта пойдет вверх, сложно, поэтому корзину сбережений лучше всего сформировать из разных валют.

«Как вариант, разделить сбережения на 4 части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт. Колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения», - заявил Артем Тузов.

По его мнению, рассчитывать на падение доллара из-за роста госдолга США и инфляции – проигрышная стратегия.

Эксперт уверен, что кризис американской валюты спровоцирует кризис и в других валютах.

«Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам», - добавил Тузов.