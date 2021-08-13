Талибы запретили вакцины против коронавируса в афганской провинции

Радикальное афганское движение «Талибан» (запрещено в Российской Федерации) объявило о запрете вакцины от COVID-19 в восточной афганской провинции Пактия. Талибы, занявшие регион на прошлой неделе, запретили вакцинацию в региональной больнице провинции, сообщает афганский телеканал Shamshad.

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О запрете сообщил глава департаменте здравоохранения Пактии Валаят Хан Ахмадзай. По его словам, отделение, в котором проводилась вакцинация, закрыто уже не менее трех дней. Всем посетителям говорят, что вакцина запрещена.

Кроме того, талибы предупредили группу врачей о том, чтобы медики прекратили проводить иммунизацию населения.

Напомним, что 14 апреля президент США Джо Байден заявил о решении прекратить операцию в Афганистане. После этого в республике стала наращиваться активность террористичесокй организации. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном.