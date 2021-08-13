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Талибы обложили афганцев налогами и заставили готовить им еду

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Жители захваченных районов Афганистана вынуждены подчиняться новым суровым порядкам, установленным «Талибаном» (движение запрещено в России). Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на слова жителя северо-восточной провинции Тахар Абдулхалека Тахари.

Талибы обложили афганцев налогами и заставили готовить им еду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, боевики обложили афганцев налогами согласно шариату. Теперь фермеры обязаны платить «ушр» (десятина) и «закят» (обязательный ежегодный налог в мусульманском праве).

«Отдельных граждан и целые группы людей заставляют по очереди готовить еду для талибов», — заявил Тахари.

Новые порядки коснулись и личных дел граждан. «Талибан» проверяет мобильные телефоны местных жителей и наказывает их за «неподобающее» содержимое. Молодым людям запретили бриться, их заставляют носить только определенную одежду. Женщинам нельзя выходить на улицу без сопровождения мужчин.

Тахари сообщил, что собирается бежать из родной провинции. Он опасается, что талибы накажут его, если им станет известно, что в прошлом он работал на афганскую армию.

Как сообщалось, «Талибан» начал брать в сексуальное рабство 12-летних девочек. Командиры группировки джихадистов требуют от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, сейчас в рабство попадают и 12-летние дети. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.

Личный счет,Талибан,
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