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Из четырех лагерей в Краснодарском крае эвакуировали более 900 детей из-за подтоплений

ТАССиещё 4
39 минут назад

Четыре детских лагеря эвакуированы в Краснодаре из-за подтоплений, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сотни детей эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По состоянию на 19:00 13 августа 2021 г. на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено < > чытыре социально значимых объекта (детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Анапе, детский оздоровительный лагерь "Северянка" в районе ст. Голубицкой Темрюкского района, а также два объекта в с. Ачуево Славянского района - детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего эвакуировано более 900 детей.

Так, из детского санатория "Огонек" в Анапе эвакуировали более 330 детей. "Сотрудники полиции проводят мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации людей из зон подтопления. В поселке Витязево из детского санатория было эвакуировано 332 ребенка и 50 сотрудников санатория", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте Анапского ОМВД.

Кроме того, эвакуировали 48 детей из лагеря на Пионерском проспекте в Анапе, а также восемь человек в поселке Уташ, сообщили в ОМВД.

"Жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, их транспортировали в два пункта временного размещения, организованных администрацией города-курорта Анапа", - добавили в ведомстве.

В ряде районов Краснодарского края ожидается прохождение сильных осадков из-за мезоциклона, на некоторых территориях уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за непогоды произошло отключение электроэнергии у более чем 29 тыс. человек, нарушено движение автомобилей по трем участкам трассы Новороссийск - Керчь.

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