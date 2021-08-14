Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

«Мама тяжело переживала»: Родион Газманов об уходе отца из семьи

Елена Прошина
38 минут назад

По словам сына певца Олега Газманова Родиона, его мама очень тяжело пережила развод и уход мужа к другой женщине. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека».

«Мама тяжело переживала»: Родион Газманов об уходе отца из семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Родион Газманов отметил, что после того, как его отец стал знаменитым, серьезно улучшилось благосостояние семьи и ему казалось, что родители вполне счастливы. Однако затем они приняли решение о разводе.

«Папа встретил другую женщину и по этой причине принял решение уйти из семьи. Он поговорил со мной. Сказал, что так получилось, приняли такое решение, что они с мамой разводятся. Я почему-то тогда подумал, что я в чем-то виноват и просил, чтобы они остались вместе, что я буду учиться хорошо. Это, конечно, не помогло», - рассказал сын популярного исполнителя.

По его словам, ему было очень страшно, для него рухнул мир и он «очень хотел, чтобы родители снова были вместе.

«Мама переживала очень тяжело, я это видел. Во многом ее понимаю: она отдала лучшие годы отцу и вправе была рассчитывать на подобную отдачу с его стороны. Но это жизнь, так получилось, это уже свершившийся факт», - заявил Родион Газманов.

Олег Газманов был женат дважды. Родион — его сын от первого брака с Ириной Газмановой. Они поженились в 1975 году, а развелись в 1993 году, когда их сыну было 12 лет.

Личный счет,Родион Газманов,Олег Газманов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители