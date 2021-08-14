«Мама тяжело переживала»: Родион Газманов об уходе отца из семьи

«Папа встретил другую женщину и по этой причине принял решение уйти из семьи. Он поговорил со мной. Сказал, что так получилось, приняли такое решение, что они с мамой разводятся. Я почему-то тогда подумал, что я в чем-то виноват и просил, чтобы они остались вместе, что я буду учиться хорошо. Это, конечно, не помогло», - рассказал сын популярного исполнителя.