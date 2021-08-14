«Мама тяжело переживала»: Родион Газманов об уходе отца из семьи

По словам сына певца Олега Газманова Родиона, его мама очень тяжело пережила развод и уход мужа к другой женщине. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека».
Родион Газманов отметил, что после того, как его отец стал знаменитым, серьезно улучшилось благосостояние семьи и ему казалось, что родители вполне счастливы. Однако затем они приняли решение о разводе.
«Папа встретил другую женщину и по этой причине принял решение уйти из семьи. Он поговорил со мной. Сказал, что так получилось, приняли такое решение, что они с мамой разводятся. Я почему-то тогда подумал, что я в чем-то виноват и просил, чтобы они остались вместе, что я буду учиться хорошо. Это, конечно, не помогло», - рассказал сын популярного исполнителя.
По его словам, ему было очень страшно, для него рухнул мир и он «очень хотел, чтобы родители снова были вместе.
«Мама переживала очень тяжело, я это видел. Во многом ее понимаю: она отдала лучшие годы отцу и вправе была рассчитывать на подобную отдачу с его стороны. Но это жизнь, так получилось, это уже свершившийся факт», - заявил Родион Газманов.
Олег Газманов был женат дважды. Родион — его сын от первого брака с Ириной Газмановой. Они поженились в 1975 году, а развелись в 1993 году, когда их сыну было 12 лет.