Юрит пояснил, "сгорит" ли неиспользованный отпуск

Пандемия коронавируса нарушила планы россиян на отдых. Многие вообще в этом году не пошли в отпуск, оставив его до лучших времен. А некоторые получили денежную компенсацию за отпуск и продолжили работать.

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Но не "сгорят" ли положенные отпускные дни, если не отгулять их в нынешнем году? Как напомнил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, по 122-й статье Трудового кодекса РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Это право возникает у работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы. Разбивать отпуск на части можно, но так, чтобы одна его часть составляла не менее двух недель.

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"По согласованию с работником, отпуск может быть перенесен на следующий год. Но не более. Если трудовая инспекция или прокуратура выявит факт не предоставления отпуска работнику на протяжении более двух лет, то

должностного лица к административной ответственности (статья 5.27. КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права", предусматривает штраф на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей)", - уточняет юрист.

Он отмечает, что работник имеет право присоединить к отпуску за текущий год неиспользованные дни, накопившиеся за прошлые годы. Поэтому такого понятия, как "сгоревшие" дни отпуска, просто не существует. Но вот работодатели не очень любят, когда у работников накапливаются отпуска. "Это может стать причиной наложения штрафа, как уже отмечалось выше, а также может потребоваться выплата за неиспользованные дни отпуска крупной суммы при увольнении работника", - добавил Соловьев.

Как поясняет адвокат Алиса Волхова, в письме от 08.06.2007 1921-6 Роструд уточнил, что ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды могут предоставляться либо в рамках графика отпусков на очередной календарный год, либо по соглашению между работником и работодателем. "Есть вариант замены части отпуска, превышающего 28 дней, денежной компенсацией - такое право даёт статья 126 ТК РФ. Но не у всех категорий работников есть удлиненный отпуск. Поэтому данная норма распространяется именно на дни сверх 28 календарных дней, которые в качестве ежегодного отпуска предоставляются большинству россиян. Однако и в этом случае есть исключения - нельзя заменить компенсацией часть отпуска беременным, лицам до 18 лет и лицам, работающим с вредными и (или) опасными условиями труда и за работу в соответствующих условиях. Но при увольнении воспользоваться компенсацией смогут и выше перечисленные категории работников", - уточнила юрист.