В ПФР назвали пять категорий россиян с правом на досрочную пенсию

В России расширили возможности для досрочного выхода на пенсию представителей ряда профессий. Среди них педагоги, врачи, пожарные, летчики, работники вредных и опасных производств. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР) по Курской области.
«С 18 марта 2021 года в трудовой стаж определенных категорий включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы на это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обязательное пенсионное страхование», — сказано в сообщении.
В ПФР отметили, что ранее в стаж работы, который дает право на досрочную пенсию, не включался период обучения. В итоге врачи, учителя, летчики, машинисты несправедливо лишались стажа, поскольку они постоянно проходят курсы повышения квалификации, получают новые знания и осваивают новую технику.
Минувшей весной в ПФР рассказали об дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию.