В ПФР назвали пять категорий россиян с правом на досрочную пенсию

«С 18 марта 2021 года в трудовой стаж определенных категорий включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы на это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обязательное пенсионное страхование», — сказано в сообщении.