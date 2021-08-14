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Экономист рассказал, насколько подешевеет доллар

Майк Габриелян
17 минут назад

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что курс нацвалюты вскоре вырастет на 10-15 процентов от текущих уровней. Его цитирует РИА «Новости».

«Ситуация в экономике России дает все больше поводов для веры в укрепление рубля», - сказал эксперт.

Брагин отметил, что в России установилась макроэкономическая стабильность. Экономику страны поддерживают низкий уровень внешнего долга, профицит бюджета, консервативная денежно-кредитная политика и значительный объем золотовалютных резервов. Кроме того, недавно была повышена ключевая ставка.

Позитивным прогнозам способствует и снижение геополитических рисков. Финансист отметил, что при отсутствии негативных для российской экономики и фондового рынка новостей, курс доллара снизится до 70 рублей. Если на фоне восстановления экономики инфляция останется низкой, тогда доллар может упасть еще ниже - до 65 рублей.

Ранее на Украине заявили, что ЕС может в ближайшее время снять экономические санкции с России.

Личный счет,Владимир Брагин,ЕС,РИА Новости,
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