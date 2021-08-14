СМИ: Мигранты обогнали россиян по росту доходов

За июнь 2021 года в страны СНГ ушло $720 млн, что стало рекордом последних трех лет, пишет «Московский комсомолец», опираясь на данные Центробанка России об объеме средств, отправленных физлицами через системы денежных переводов из РФ.
По расчетам участников рынка, в первом квартале 2021 года гастарбайтеры отправляли на родину в среднем по 48 тысяч рублей ежемесячно. В прошлом году этот показатель составлял 33 тысячи рублей.
В то же время, по данным Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год была оценена в 32 422 рубля. Издание отмечает, что это вполне сопоставимо с суммами переводов гастарбайтеров. Особенно если учесть, что они переводят не всю зарплату – так как часть зарплаты они оставляют на проживание в России.
Таким образом, если судить по росту суммы перевода с 33 до 48 тысяч, то доходы трудовых мигрантов выросли за последний год в на 50% А доходы граждан России, согласно отчету Росстата, выросли на 6,8% в годовом выражении.
Отмечается, что трудовых мигрантов за год не стало фатально меньше – в прошлом году их было 7,1 млн, в начале этого года - 5,66 млн человек. Однако даже такое уменьшение численности, и то, что заменить их было некем (россияне отказывались идти работать «за еду»), заставило работодателей повышать зарплаты.