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СМИ: Мигранты обогнали россиян по росту доходов

Ювелина Бернст
1 час назад

За июнь 2021 года в страны СНГ ушло $720 млн, что стало рекордом последних трех лет, пишет «Московский комсомолец», опираясь на данные Центробанка России об объеме средств, отправленных физлицами через системы денежных переводов из РФ.

СМИ: Мигранты обогнали россиян по росту доходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По расчетам участников рынка, в первом квартале 2021 года гастарбайтеры отправляли на родину в среднем по 48 тысяч рублей ежемесячно. В прошлом году этот показатель составлял 33 тысячи рублей.

В то же время, по данным Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год была оценена в 32 422 рубля. Издание отмечает, что это вполне сопоставимо с суммами переводов гастарбайтеров. Особенно если учесть, что они переводят не всю зарплату – так как часть зарплаты они оставляют на проживание в России.

Таким образом, если судить по росту суммы перевода с 33 до 48 тысяч, то доходы трудовых мигрантов выросли за последний год в на 50% А доходы граждан России, согласно отчету Росстата, выросли на 6,8% в годовом выражении.

Отмечается, что трудовых мигрантов за год не стало фатально меньше – в прошлом году их было 7,1 млн, в начале этого года - 5,66 млн человек. Однако даже такое уменьшение численности, и то, что заменить их было некем (россияне отказывались идти работать «за еду»), заставило работодателей повышать зарплаты.

Личный счет,Центральный банк России,Росстат,Московский комсомолец,
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