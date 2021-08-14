СМИ: Мигранты обогнали россиян по росту доходов

За июнь 2021 года в страны СНГ ушло $720 млн, что стало рекордом последних трех лет, пишет «Московский комсомолец», опираясь на данные Центробанка России об объеме средств, отправленных физлицами через системы денежных переводов из РФ.

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По расчетам участников рынка, в первом квартале 2021 года гастарбайтеры отправляли на родину в среднем по 48 тысяч рублей ежемесячно. В прошлом году этот показатель составлял 33 тысячи рублей.

В то же время, по данным Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год была оценена в 32 422 рубля. Издание отмечает, что это вполне сопоставимо с суммами переводов гастарбайтеров. Особенно если учесть, что они переводят не всю зарплату – так как часть зарплаты они оставляют на проживание в России.

Таким образом, если судить по росту суммы перевода с 33 до 48 тысяч, то доходы трудовых мигрантов выросли за последний год в на 50% А доходы граждан России, согласно отчету Росстата, выросли на 6,8% в годовом выражении.