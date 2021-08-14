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Названы способы россиян увеличить доход в пандемию

Майк Габриелян
1 час назад

Каждый четвертый россиянин смог увеличить свои доходы во время пандемии благодаря тому, что освоил новые навыки. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследования Райффайзенбанк.

Названы способы россиян увеличить доход в пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Повышение квалификации во время пандемии позволило 24% повысить свою зарплату. Почти половина (49%) проходивших обучение изучали прикладные дисциплины, связанные со своей текущей работой. Еще 10% осваивали навыки удаленной работы и учились управлять распределенными командами.

Около 9% развивали личностные навыки, а 11% проходили курсы в качестве хобби.

Не повышали квалификацию за последние полтора года 60% россиян. Треть из них считает дополнительное образование неважным и ненужным. Еще 28% граждан не знают, чему учиться, 23% респондентов не хватает времени, а 12% – денег.

Исследование проводилось в июле по выборке среди 2000 жителей крупных городов России.

Минувшей весной президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за работу во время пандемии.

«Миллионы россиян, боровшихся с коронавирусом, работали быстро, качественно и на совесть», — сказал Путин.

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