Названы способы россиян увеличить доход в пандемию

Каждый четвертый россиянин смог увеличить свои доходы во время пандемии благодаря тому, что освоил новые навыки. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследования Райффайзенбанк.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Повышение квалификации во время пандемии позволило 24% повысить свою зарплату. Почти половина (49%) проходивших обучение изучали прикладные дисциплины, связанные со своей текущей работой. Еще 10% осваивали навыки удаленной работы и учились управлять распределенными командами.

Около 9% развивали личностные навыки, а 11% проходили курсы в качестве хобби.

Не повышали квалификацию за последние полтора года 60% россиян. Треть из них считает дополнительное образование неважным и ненужным. Еще 28% граждан не знают, чему учиться, 23% респондентов не хватает времени, а 12% – денег.

Исследование проводилось в июле по выборке среди 2000 жителей крупных городов России.

Минувшей весной президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за работу во время пандемии.