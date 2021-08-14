Российское правительство собралось по-новому бороться с ростом цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, ограничивающий размер наценок в торговых сетях. Об этом сообщает Forbes.

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Издание со ссылкой на свои источники сообщило о прошедшем в ФАС 13 августа совещании с представителями торговых сетей. На нем обсуждались меры по ограничению торговых наценок в рознице. А также подготовка соответствующего законопроекта на эту тему. Ведомство уверено, что законодательное регулирование наценок торговых сетей на товары необходимо для «повышения прозрачности».

На совещании, параллельно с обсуждением подготовки законопроекта, ФАС предложила представителям сетей оперативно скорректировать свои текущие наценки - на добровольной основе.

В конце июля президент Владимир Путин поручил ФАС, Минпромторгу и главам регионов страны активнее отслеживать ситуацию с ценами на продукты в розничной торговле.