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Российское правительство собралось по-новому бороться с ростом цен

Елена Прошина
43 минуты назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, ограничивающий размер наценок в торговых сетях. Об этом сообщает Forbes.

Российское правительство собралось по-новому бороться с ростом цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание со ссылкой на свои источники сообщило о прошедшем в ФАС 13 августа совещании с представителями торговых сетей. На нем обсуждались меры по ограничению торговых наценок в рознице. А также подготовка соответствующего законопроекта на эту тему. Ведомство уверено, что законодательное регулирование наценок торговых сетей на товары необходимо для «повышения прозрачности».

На совещании, параллельно с обсуждением подготовки законопроекта, ФАС предложила представителям сетей оперативно скорректировать свои текущие наценки - на добровольной основе.

В конце июля президент Владимир Путин поручил ФАС, Минпромторгу и главам регионов страны активнее отслеживать ситуацию с ценами на продукты в розничной торговле.

На прошедшем совещании представители ФАС рассказали о результатах проведенного ими мониторинга. По данным ведомства, средняя по стране магазинная наценка на пшено составляет сейчас 44%, на свеклу — 41%, на чай — 40%, на ржаной хлеб — 30%.

Личный счет,Владимир Путин,ФАС,Минпромторг,Правительство РФ,
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