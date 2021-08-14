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На борту упавшего в Турции Бе-200 мог находиться легендарный российский летчик

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
32 минуты назад

На борту разбившегося самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции, мог быть легенда российской авиации Евгений Кузнецов.

На борту упавшего в Турции Бе-200 мог находиться легендарный летчик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Рен ТВ, эта информация в настоящее время проверяется.

Согласно информации из открытых источников, Евгений Кузнецов окончил в 1987 году Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. В. П. Чкалова и прибыл по распределению на Тихоокеанский флот. На Северном флоте Кузнецов оказался в 1992 году, после того как вместе с 16 летчиками Центра подготовки Саки решил развивать российской школы палубной авиации.

По данным Рен ТВ, командир воздушного судна Кузнецов был главным по испытаниям Бе-200. Весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

Ни одной катастрофы за 20 лет: что могло привести к крушению Бе-200 в Турции

«Если не ошибаюсь, в последнее время он был замначальника центра в Ейске. Палубный летчик. Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», – рассказал заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин.

Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции

Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.

Личный счет,Евгений Кузнецов,Мевлют Чавушоглу,Министерство обороны,МИД Турции,
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