Названы четыре самых бессмысленных покупки ребенку к школе

Руководитель Центра просвещения Luminary Дмитрий Корюхин рассказал о самых бессмысленных вещах, которые родители покупают первокласснику перед школой. Как сообщает 5-tv.ru, в список вошли дорогая брендовая одежда, супернаборы красок и карандашей, дорогой смартфон и роскошный букет цветов.

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«В первом классе все может порваться, испачкаться. Выбирайте более простые вещи, которые потом можно будет заменить или использовать по-другому», — советует Корюхин.

Кроме того, педагог считает бессмысленными траты на супернаборы красок, карандашей и фломастерв «из 150 цветов», на дорогой циркуль и прочие предметы.

Ребенку также не нужен дорогой смартфон. Лучше обойтись кнопочным телефоном, чтобы первоклассник не отвлекался, а привыкал к школе.

Вместо бесчисленного количества роз, георгин и гладиолусов учителю лучше преподнести общий букет от класса, а сэкономленные деньги отдать на благотворительность.

«Так вы воспитаете ребенка социально вовлеченным», — подытожил педагог.