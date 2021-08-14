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Названы четыре самых бессмысленных покупки ребенку к школе

Елена Прошина
24 минуты назад

Руководитель Центра просвещения Luminary Дмитрий Корюхин рассказал о самых бессмысленных вещах, которые родители покупают первокласснику перед школой. Как сообщает 5-tv.ru, в список вошли дорогая брендовая одежда, супернаборы красок и карандашей, дорогой смартфон и роскошный букет цветов.

Названы четыре самых бессмысленных покупки ребенку к школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первом классе все может порваться, испачкаться. Выбирайте более простые вещи, которые потом можно будет заменить или использовать по-другому», — советует Корюхин.

Кроме того, педагог считает бессмысленными траты на супернаборы красок, карандашей и фломастерв «из 150 цветов», на дорогой циркуль и прочие предметы.

Ребенку также не нужен дорогой смартфон. Лучше обойтись кнопочным телефоном, чтобы первоклассник не отвлекался, а привыкал к школе.

Вместо бесчисленного количества роз, георгин и гладиолусов учителю лучше преподнести общий букет от класса, а сэкономленные деньги отдать на благотворительность.

«Так вы воспитаете ребенка социально вовлеченным», — подытожил педагог.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года. Предполагается, что деньги пойдут на подготовку ребенка к школе.

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