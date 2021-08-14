Свердловчанин отсудил у автосалона полмиллиона рублей за навязанную услугу

Житель Свердловской области отсудил у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную услугу.

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Об этом сообщает местный портал KU66 со ссылкой на адвоката, который помогал россиянину. Защитник рассказал, что навязанная опция обошлась мужчине в 160 тыс. руб.

"Она фактически оказалась пустой и ненужной для потребителя", — пояснил юрист.

По его словам, автосалон не отреагировал на претензии клиента и свердловчанин решил обратиться в суд. В результате в его пользу взыскали почти полмиллиона рублей.

Как отметил адвокат, навязывание ненужных услуг тем, кто приобретает автомобиль в кредит, не является редкостью.

Он посоветовал внимательно изучить документы и остерегаться неизвестных предложений от автосалона. В компании, которая продала пострадавшему машину, данную ситуацию пока не комментировали.