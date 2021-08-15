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Российские ученые создали алгоритм поиска «идеальной работы»

Ura.Ruиещё 1
37 минут назад

Проанализировав показатели рынка труда и характеристик соискателя, компьютерная программа сможет подобрать для него оптимальную работу. Об этом рассказали в университете Национальной технологической инициативы («Университет 20.35»)

В России создали алгоритм поиска идеальной работы
Фото: URA.RUURA.RU

«В „Университете 20.35“ < > создали систему, которая на основе данных рынка труда и характеристик человека позволит ему подобрать оптимальную работу», — пишут «Известия».

Программа анализирует открытые вакансии, их географию, а также склонности самого клиента: «ценности человека, его понятия „прекрасного“, этические и моральные нормы», пишет издание.

На прохождение теста понадобится час. После этого программа предоставит соискателю ряд подобранных вакансий и перечень навыков, которые требуется усовершенствовать, чтобы получить «работу мечты».

Личный счет,газета "Известия",
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