В России создали алгоритм поиска идеальной работы

Проанализировав показатели рынка труда и характеристик соискателя, компьютерная программа сможет подобрать для него оптимальную работу. Об этом рассказали в университете Национальной технологической инициативы («Университет 20.35»)

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«В „Университете 20.35“ < > создали систему, которая на основе данных рынка труда и характеристик человека позволит ему подобрать оптимальную работу», — пишут «Известия».

Программа анализирует открытые вакансии, их географию, а также склонности самого клиента: «ценности человека, его понятия „прекрасного“, этические и моральные нормы», пишет издание.