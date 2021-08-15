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Названы запрещенные фразы при разговоре с мошенниками

Lenta.ru
42 минуты назад

Управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин заявил, что общение с мошенниками следует пресекать. Однако если беседа началась, стоит помнить о запрещенных фразах, которые не стоит использовать, сообщает «Прайм».

Эксперт назвал запрещенные фразы при разговоре с мошенниками
Фото: PixabayPixabay

Редин объяснил, что владея личными данными жертвы, мошенники могут использовать их для звонка в банк или иную службу, где существует функция распознавания голоса. Юрист напомнил, что наиболее часто злоумышленники выманивают данные карты якобы для пресечения кражи средств. При первых признаках такого поведения разговор с преступниками нужно прерывать.

Эксперт также перечислил запрещенные фразы, которые нельзя использовать в беседе с мошенниками. По его мнению, не следует называть слова «да», «нет», а также различные цифры, поскольку эти ответы могут записать на диктофон.

«Стоит ли говорить, что нельзя сообщать и коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег — не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте», — заключил Редин.

Ранее россиянам назвали способы защитить данные от мошенников. Так, не следует открывать любые письма и сообщения от неизвестных отправителей.

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