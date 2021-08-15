Эксперт назвала способ проверить правильность начисления пенсии

Данные о состоянии пенсионного счета с 2022 года будут приходить в личный кабинет на портале Госуслуг. Там же можно будет подать заявление об исправлении возможных ошибок, приложив нужные документы. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, сообщает «Прайм».

Она напомнила, что страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты и страховой части. Первая не зависит от стажа работы и ежегодно индексируется (в 2021 году это 6044 рубля). Страховая часть зависит от размера зарплаты и страховых взносов.

«Наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа», - заявила Финогенова.

По её словам, важно отслеживать возможные ошибки со стороны Пенсионного фонда, в особенности, если рассматривается стаж до 2002 года. В ПФР могут посчитать, что организации, в которой вы работали, не существовало или за вас не платили взносы. Тогда трудовой стаж придется доказывать через суд. Поэтому надо проконтролировать данные об учтенном стаже и сравнить их с записями в трудовой книжке.

Проверить правильность сведений о будущей пенсии можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Также информацию предоставляют в местном отделении ПФР или МФЦ.