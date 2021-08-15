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Доцент РАНХиГС назвала лучший способ вложить миллион рублей

Майк Габриелян
46 минут назад

Доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Олеся Десятниченко рассказала, куда частному инвестору стоит вложить миллион рублей. Ее слова приводит РИА ФАН.

Доцент РАНХиГС назвала лучший способ вложить миллион рублей
Фото: ТАССТАСС

В зависимости от степени риска она предложила три стратегии. По мнению эксперта, сбережения от 1 миллиона рублей лучше вложить в фондовый рынок: акции, облигации и другие виды ценных бумаг.

Если преследуется цель сохранить деньги, то их следует направить на депозит. При игре на рынке надо помнить о рисках и распределять накопления, используя разные финансовые инструменты. Если у частного инвестора нет опыта в финансовой сфере, необходимо придерживаться консервативных и низкорисковых активов.

На рисковые операции можно выделить небольшую долю средств, потеря которой не станет катастрофической.

«Например, начните с 10–20% сбережений и посмотрите на результат своих вложений приблизительно через полгода», – посоветовала Десятниченко.

Накануне стало известно, что каждый четвертый россиянин смог увеличить свои доходы во время пандемии благодаря тому, что освоил новые навыки.

Личный счет,РАНХиГС,РИА ФАН,
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