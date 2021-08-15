Доцент РАНХиГС назвала лучший способ вложить миллион рублей

Доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Олеся Десятниченко рассказала, куда частному инвестору стоит вложить миллион рублей. Ее слова приводит РИА ФАН.

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В зависимости от степени риска она предложила три стратегии. По мнению эксперта, сбережения от 1 миллиона рублей лучше вложить в фондовый рынок: акции, облигации и другие виды ценных бумаг.

Если преследуется цель сохранить деньги, то их следует направить на депозит. При игре на рынке надо помнить о рисках и распределять накопления, используя разные финансовые инструменты. Если у частного инвестора нет опыта в финансовой сфере, необходимо придерживаться консервативных и низкорисковых активов.

На рисковые операции можно выделить небольшую долю средств, потеря которой не станет катастрофической.

«Например, начните с 10–20% сбережений и посмотрите на результат своих вложений приблизительно через полгода», – посоветовала Десятниченко.