Работа Natura Siberica оказалась парализована на фоне корпоративного конфликта

Работа в компании Natura Siberica оказалась парализована из-за сбоя в работе программного обеспечения. Причиной стали действия IT-специалистов, которых привела новая администрация. Сотрудники начали «отваливаться» от корпоративной системы, из-за чего любые действия по оплате и отправке грузов стали невозможны. Под угрозой оказались даже выплаты зарплат и налогов. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник в Natura Siberica. По его словам, действия новых IT-специалистов привели к тому, что многие сотрудники потеряли доступ к базам компании. Работники обнаружили, что не могут войти в систему 1С, утром 16 августа. «Остановились все платежи, перемещение грузов и товаров, вообще вся работа встала, — указал источник. — Новые айтишники, какая-то компания на аутсорсе, которые с четверга сидят в офисе, попытались получить доступ к серверу и для этого сбросили пароль администратора. В результате система лицензирования 1С потребовала перерегистрацию и до этого момента работа оказалась заблокирована». Сотрудник компании объяснил, что после этого стало невозможно проводить оплаты, перемещать грузы и даже проводить первоочерёдные платежи — зарплаты и налоги. По его словам, бухгалтерия «работает на пределе», пытаясь выполнить финансовые обязательства с единственного оставшегося у них в доступе счёта. Между тем на горячей линии, по которой отвечают новые IT-специалисты, утверждают, что поломка 1С стала следствием саботажа со стороны старых сотрудников. Источник назвал это ложью. Проблема уже затронула магазины в регионах, которые потеряли доступ к системе и не могут восстановить свою работу. Смена IT-отдела произошла на фоне корпоративного конфликта после смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова. Сотрудники отказались работать под началом нового президента Сергея Буйлова. В середине августа первой жене предпринимателя Ирине Трубниковой, его сыну Дмитрию и ряду «ведущих сотрудников» заблокировали пропуска в головной офис компании. По словам очевидцев, в здании находились посторонние люди, а происходящее больше напоминало рейдерский захват. Подробности корпоративного конфликта читайте в материале «Секрета фирмы» . Фото: Pxfuel , CC0 Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .