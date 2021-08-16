Эксперт назвал способ получить прибавку к зарплате

Сотрудники могут сами скорректировать объем доходов и не ждать индексации, если грамотно попросят у руководства повышения зарплаты. Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям Рокет Ворк Дмитрий Дригайло.

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«Для начала, проверьте рынок — узнайте сколько получают такие же специалисты в других компаниях в вашем регионе и в стране. Так вы поймете, возможен ли (и насколько) рост зарплаты», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Дмитрия Дригайло.

Дригайло посоветовал работнику заранее собрать аргументы и оценить, насколько больших успехов удалось добиться и насколько больше стало задач или ответственности. По его словам, будет логично повысить зарплату, если выросла производительность и продуктивность. Дригайло не рекомендует использовать манипуляции, что конкурирующая компания готова платить больше. Также он отметил, что переработка тоже не лучший аргумент для прибавки.

«Если вы задерживаетесь на работе, потому что не можете организовать управление собственным временем — поводов поднимать зарплату у руководства не будет. К тому же любые переработки сверх расписания, оплачивают отдельно», — сказал Дригайло.