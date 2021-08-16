Интерес россиян к электросамокатам вырос в два раза

Электросамокаты стали самым популярным спортивным товаром лета 2021 года. Их покупали почти в два раза чаще, чем годом ранее. Общий спрос на спорттовары в России за год также вырос почти вдвое. Интерес россиян к электросамокатам не снизился даже после нескольких резонансных аварий и более пристального внимания властей к регулированию в этой сфере.

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О росте спроса на электросамокаты говорится в исследовании крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries. По данным компании, с 1 мая по 12 августа россияне купили на 85% больше спортивных товаров, чем за аналогичный период 2020 года. При этом хитами продаж стали средства персональной мобильности, особенно электросамокаты: рост составил 120% год к году.

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Повышенный спрос наблюдается и в категории электровелосипедов, продажи которых выросли на 95% за год. Наиболее высокая динамика спроса на электротранспорт замечена в Ульяновской области (+158%), Чувашии (+134%), Бурятии (+124%), на Алтае (+117%), а также в Санкт-Петербурге (+112%), где власти ещё в начале лета ограничили скорость движения прокатных электросамокатов в центре города. На 104% выросли продажи электросамокатов в Москве.

На традиционные версии прогулочного транспорта спрос также вырос, но значительно меньше. Россияне стали покупать больше трёхколёсных велосипедов (+54%), роликов (+37%) и скейтбордов (+30%).

Ранее эксперты связали популярность электросамокатов с развитием сервисов кикшеринга. На фоне роста интереса россиян свой сервис аренды самокатов запустил даже «Яндекс». IT-гиганта не испугала волна дел против кикшеринговых компаний после нескольких аварий. Следствие утверждало, что руководители сервисов «из корыстных побуждений» сдали электросамокаты в краткосрочную аренду и пренебрегли «безопасностью иных участников движения». После этого в Санкт-Петербурге, а затем и в Москве ограничили предельную скорость прокатных самокатов.