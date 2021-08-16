Немецкий политик назвал условие «конца Германии» как промышленной державы

«Северный поток – 2» оказался незаменим для промышленности Германии и отказ от него грозит серьезным кризисом. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен.

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По словам политика, в энергетической отрасли Германии сложилась критическая ситуация из-за того, что канцлер Ангела Меркель отказалась от использования ядерной энергетики. Таким образом, «Северный поток – 2» стал незаменим, однако угрозой проекту может стать победа на предстоящих парламентских выборах партии «Зеленых».

«Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии», - уверен он.

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца августа.