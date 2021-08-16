Военные США открыли предупредительный огонь для остановки бегущих из Кабула людей

Все регулярные авиарейсы из Кабула отменили. Местные жители, которые хотят покинуть пределы государства, делают попытки прорваться в терминал. Различные издания сообщают, что в окрестностях аэропорта слышатся выстрелы.

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Люди в панике пытаются добежать до терминала первыми и улететь из страны.

Военные из США открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпы людей вышли на взлетно-посадочную полосу, сообщает РИА Новости.

Как отмечает телеканал Al Arabiya, паника началась по причине интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся представители дипмиссий. Ранее дипломаты ряда государств сообщили о решении покинуть Кабул. Они могут улететь из страны только через единственную воздушную гавань, находящуюся в столице.

Также в окрестностях аэропорта, где идет эвакуация сотрудников дипмиссий, слышны выстрелы. CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил, что американские военные, которые находятся в аэропорту Кабула, фиксируют «инциденты в сфере безопасности», но в бой не вступали. Сотрудник Минобороны добавил, что он не владеет информацией, вступали ли в бой военные из Турции, также охраняющие аэропорт.