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Четыре прогулочных катера сгорели в Турции за одну ночь

Алиса Селезнёва
52 минуты назад

Пожар возник сразу на четырех прогулочных судах, пришвартованных в районе Тюрклер в турецком городе Аланья. Об этом сообщает Posta.

Четыре прогулочных катера сгорели в Турции за одну ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, суда загорелись около 22.00 15 августа. Изначально пожар начался на одном из прогулочных катеров, однако очень быстро огонь перекинулся и на соседние.

При этом туристов на прогулочных лодках не было, члены экипажа пытались самостоятельно потушить огонь, однако в итоге вынуждены были прыгать за борт, чтобы спасти свои жизни.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Выясняется, что стало причиной возгорания. По предварительной версии, это мог быть поджог, пишет РЕН ТВ.

На кадрах, размещенных изданием, видно, что пламя полностью охватило четыре судна и вырывается сквозь иллюминаторы.

Ранее туристическая отрасль Турции пострадала из-за бушевавших в стране лесных пожаров. 29 июля появилась информация, что отели в турецком курортном городе Мармарис начали эвакуировать, однако после того, как угроза миновала, туристов вернули назад. При этом отдыхающие жаловались, что из-за едкого дыма на курортах нечем дышать, и они опасались за свою жизнь.

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