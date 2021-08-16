Четыре прогулочных катера сгорели в Турции за одну ночь

Пожар возник сразу на четырех прогулочных судах, пришвартованных в районе Тюрклер в турецком городе Аланья. Об этом сообщает Posta.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, суда загорелись около 22.00 15 августа. Изначально пожар начался на одном из прогулочных катеров, однако очень быстро огонь перекинулся и на соседние.

При этом туристов на прогулочных лодках не было, члены экипажа пытались самостоятельно потушить огонь, однако в итоге вынуждены были прыгать за борт, чтобы спасти свои жизни.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Выясняется, что стало причиной возгорания. По предварительной версии, это мог быть поджог, пишет РЕН ТВ.

На кадрах, размещенных изданием, видно, что пламя полностью охватило четыре судна и вырывается сквозь иллюминаторы.