В аэропорту Кабула погибли несколько человек во время стрельбы военных США

Несколько человек в Кабуле погибли в тот период, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в местном аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

По сообщениям местных журналистов, этих людей могли задавить при попытках прорваться на борт самолета. Как утверждает американская сторона, их военные стреляли в воздух в целях установления порядка.

Ранее сообщалось, что регулярные авиарейсы из Кабула сейчас не действуют. Местные жители, желающие оставить пределы государства, предпринимают попытки прорваться в терминал. По сообщениям разных СМИ, в окрестностях воздушной гавани раздаются выстрелы.

Люди в панике пытаются добежать до терминала первыми, чтобы покинуть страну. В настоящее время полеты совершают только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские лайнеры - на них осуществляется эвакуация из Афганистана граждан других государств. Вследствие приостановки коммерческих рейсов оказался недоступным один из последних каналов побега из страны для афганцев, опасающихся установления в стране власти талибов (террористическая группировка, запрещена в России).

Накануне сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, ранее глава государства дал согласие сложить полномочия, что было требованием террористов. Они отказались принимать власть у лидера, которого считают ставленником Соединенных Штатов. После отъезда Гани талибы (террористическая группа, запрещена в РФ) объявили, что взяли под контроль Кабул, столицу Афганистана.

Один из чиновников, который остался в Кабуле, рассказал, как видит возможное развитие ситуации в будущем.

"Непонятно, что еще может произойти, остается надеяться на лучшее. Ни я, ни остальные не знаем, что делать, — добавил он. — Как уехать отсюда? Куда направиться? Другие уже уехали", - цитирует его РИА Новости.