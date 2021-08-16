Стало известно, жители каких регионов имеют наибольший долг перед банками

Средняя задолженность гражданина РФ перед банками в июне увеличилась на 22,4% в годовом выражении, а именно до 296,9 тысяч рублей. Наибольшие долги зафиксированы у

у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Якутии, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Банка России и Росстата.

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В среднем долг одного экономически активного жителя ЯНАО перед кредитными организациями за год вырос на 20,3%, составив по итогам июня рекордные 609,8 тысячи рублей, а жителя ХМАО — на 19%, до 555,8 тысячи рублей. Средний долг россиян из Якутии вырос на 17,3%, до 479,3 тысячи рублей.

На четвертой строчке - Ненецкий автономный округ, где граждане по итогам июня 2021 года в среднем накопили задолженность перед банкам на 448,1 тысячи рублей против 365,7 тысячи рублей в 2020 году. Московская область оказалась на пятой строчке. Там средний долг каждого экономически активного жителя вырос на 22,7%, до 434,5 тысячи рублей.

По итогам первого месяца лета высокие показатели по средним долгам продемонстрировали Тюменская (433 тысячи рублей), Магаданская (425,7 тысячи рублей) и Сахалинская (409 тысяч рублей) области, Чукотка (403 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (400,9 тысячи рублей).

Что касается наименьшей средней задолженности, то она традиционно наблюдается на юге России, а именно в Ингушетии (34,5 тысячи рублей), Чечне (66 тысяч рублей), Дагестане (72,8 тысячи рублей), Крыму (79,5 тысячи рублей) и Севастополе (108,5 тысячи рублей).

Вместе с тем Севастополь за год продемонстрировал самый большой прирост задолженности — на 62,3%. В Крыму средняя задолженность одного экономически активного жителя увеличилась на 46,4%. Дагестан замыкает тройку лидеров по темпам роста банковской задолженности с показателями в 39,4%.

На Чукотке размер задолженности одного россиянина увеличился на 31%, в Северной Осетии — на 29,2%.