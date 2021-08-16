Работающих пенсионеров предупредили о скорой индексации пенсий

В ближайшем будущем может быть возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам. Уже в сентябре в России должна быть сформирована новая Госдума, заявил известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

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Как отметил эксперт, дальнейшая ситуация в стране как минимум в ближайшие пять лет будет зависеть от обновлённого состава российского парламента. Вместе с тем Делягин подчеркнул, что выбранные в сентябре депутаты, вероятно, смогут значительно изменить жизнь миллионов россиян.

Делягин указал на законопроекты, анонсированные для рассмотрения этой осенью, в частности, на возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам. Он напомнил, что эту инициативу должны были реализовать еще в 2020 году, однако из-за пандемии и ее последствий для бюджета страны власти решили отсрочить нововведение. Однако, по его мнению, это может случиться в ближайшее время.