Эксперт назвал риски досрочного погашения кредита

При отсутствии каких-либо накоплений не следует досрочно гасить кредит, заявил агентству «Прайм» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. По его словам, может возникнуть ситуация, когда человек будет вынужден брать новый кредит под высокий процент.
«Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», — указал он.
Как отметил эксперт, у досрочного погашения есть много преимуществ. По его словам, возвращать задолженность раньше срока выгодно почти во всех случаях, поскольку существует возможность сэкономить на переплате по процентам.
Эксперт также высказался о том, что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или вносить ежемесячно большие суммы. По его словам, в ряде ситуаций целесообразнее копить, поскольку эти средства можно дополнительно принести в банк под проценты.
При частично-досрочном погашении кредита можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита, отметил Григорян. Второй вариант является более выгодным с точки зрения экономии, поскольку существует возможность сэкономить на процентах на 15-20% и более. Однако, по словам специалиста, зачастую лучше понизить сумму платежа до комфортного размера.
Григорян подчеркнул, что при наличии кредита всегда выгоднее его погасить досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты, в частности, банковские вклады.
«Несмотря на то, что ставки по депозитам подросли вместе со ставкой рефинансирования, между процентами по кредиту и потенциальному доходу от депозита — большой провал», — указал эксперт.
Недавно правительство одобрило внесенный в Госдуму законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) информировать заемщика об уровне его долговой нагрузки при оформлении потребкредита или займа от 10 тысяч рублей, выяснила «Российская газета».