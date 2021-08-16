Эксперт назвал риски досрочного погашения кредита

При отсутствии каких-либо накоплений не следует досрочно гасить кредит, заявил агентству «Прайм» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. По его словам, может возникнуть ситуация, когда человек будет вынужден брать новый кредит под высокий процент.

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«Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», — указал он.

Как отметил эксперт, у досрочного погашения есть много преимуществ. По его словам, возвращать задолженность раньше срока выгодно почти во всех случаях, поскольку существует возможность сэкономить на переплате по процентам.

Эксперт также высказался о том, что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или вносить ежемесячно большие суммы. По его словам, в ряде ситуаций целесообразнее копить, поскольку эти средства можно дополнительно принести в банк под проценты.

При частично-досрочном погашении кредита можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита, отметил Григорян. Второй вариант является более выгодным с точки зрения экономии, поскольку существует возможность сэкономить на процентах на 15-20% и более. Однако, по словам специалиста, зачастую лучше понизить сумму платежа до комфортного размера.

Григорян подчеркнул, что при наличии кредита всегда выгоднее его погасить досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты, в частности, банковские вклады.

«Несмотря на то, что ставки по депозитам подросли вместе со ставкой рефинансирования, между процентами по кредиту и потенциальному доходу от депозита — большой провал», — указал эксперт.