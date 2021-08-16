Правительство попросили о новых выплатах одной из категорий россиян

Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать молодым многодетным родителям деньги, которые они потратили на свое образование. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на письмо Власова министру труда Антону Котякову.

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По мнению Власова, выплата компенсаций может стимулировать рождаемость и позволит молодым семьям вернуть в бюджет значительные средства.

Депутат предложил компенсировать многодетным россиянам деньги, потраченные на обучение в средних специальных учебных заведениях и вузах. По задумке Власова, получить компенсацию можно будет, если россиянин стал многодетным родителем (трое детей и больше) до 35 лет.

В начале лета 2021 года президент Владимир Путин поручил расширить поддержку многодетных семей.

В России при рождении третьего ребенка многодетные семьи получают единовременное и ежемесячное пособия. На получение выплат имеют право семьи, доход которых ниже прожиточного минимума в регионе.