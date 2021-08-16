Аэропорт Кабула приостановил выполнение гражданских рейсов

Управление гражданской авиации Афганистана сообщило об открытии воздушного пространство Кабула только для военных самолетов, посоветовав транзитным гражданским судам его облетать. Об этом пишет РИА Новости.

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15 августа стало известно, что члены признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан» заняли Кабул и объявили, что контролируют весь Афганистан. Правительственная армия сдалась без боя. Президент и крупные военачальники покинули Афганистан и находятся в пограничных среднеазиатских странах.

Регулярные рейсы из Кабула отменены. Местные жители, пытающиеся покинуть Афганистан, штурмуют терминал аэропорта в Кабуле. По сообщениям СМИ, в окрестностях воздушной гавани, где идет эвакуация сотрудников дипмиссий, слышны выстрелы. Также стало известно о гибели нескольких человек, которые пытались прорваться на борт самолета.

В свою очередь руководство аэропорта имени Хамида Карзая попросило граждан воздержаться от прибытия в воздушную гавань, распространив специальный бюллетень, сообщает Tolo News.

«Руководство аэропорта призвало общественность не штурмовать площадь, чтобы предотвратить грабежи, так как в настоящее время гражданские полеты не выполняются», - отмечается в сообщении.

А Управление гражданской авиации Афганистана сообщило, что транзитные полеты через Кабул не получат поддержки диспетчерских служб. Воздушное пространство над городом открыто только для военных.

Ранее ряд авиакомпаний уже приняли решение прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана. Так поступила, в частности, британская авиакомпания British Airways, пишет «Интерфакс».