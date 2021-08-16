ФНС резко усилила контроль за активами россиян за границей

Число запросов к налогоплательщикам по зарубежным операциям со стороны ФНС существенно возросло. Увеличился и интерес к операциям по ценным бумагам, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

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Рост интереса к отчётности и документам КИК обусловлен реформой их налогообложения. Согласно нововведениям, с 2020 года владельцы компаний за границей могут выбирать между двумя форматами уплаты налога. Первый предполагает перечисление пяти миллионов рублей за все зарубежные активы без сдачи отчётности, второй – уплата НДФЛ 13% или 15% для физлиц и 20% для юрлиц со сдачей отчетности.

От многих бизнесменов, которые сделали выбор в пользу нового режима налога на КИК, налоговые органы потребовали представить документы по расчёту прибыли компаний за предыдущие периоды, заявила налоговый менеджер компании EY Екатерина Алексанян.

Как отмечается, до реформы налогообложения КИК многие не декларировали данную форму имущества. В итоге открытие «непознанных ранее областей» повлекло за собой активацию выездных проверок ФНС по предыдущим периодам. В 2021 году штраф за непредставление в срок уведомления о КИК и финансовой отчётности увеличился в пять раз — с 100 000 до 500 000 рублей. Без предъявления документов по требованию налоговой взыскать могут и до одного миллиона рублей. Стоит отметить, что ФНС имеет полномочия оштрафовать за несколько лет.

Кроме того, налоговые органы стали интересоваться теми, кто получает доход на зарубежных фондовых рынках. Благодаря тщательному анализу инспекторы могут как закрыть вопросы уплаты налогов, так и проверить соблюдение валютного законодательства.

«Мы зафиксировали всплеск запросов для документального подтверждения расходов на покупку, хранение и продажу ценных бумаг», — указала Алексанян.