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США запустили расследование экономики России

Анна Безрукова
48 минут назад

США приступили к расследованию на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом говорится в заявлении Минторга страны, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register.

США запустили расследование экономики России
Фото: ТАССТАСС

Там отмечается, что заинтересованным сторонам доступно прислать свои комментарии до 30 августа текущего года.

В пояснении к заявлению отмечается, что расследование на предмет рыночности экономики России запущено в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.

"При расследовании справедливой стоимости нитрата аммония, который поставляется из Российской Федерации, мы выявили, что заявитель (американские компании) предоставили достаточное количество доказательств для министерства торговли, для рассмотрения вопроса о том, нужно ли продолжать рассматривать Россию как государство с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - указывается в комментарии минторговли Соединенных Штатов.

Минторг США делает отсылку к закону о тарифах от 1930 года, где и указываются критерии отнесения того или иного государства к стране с рыночной экономикой. В законе выделены шесть критериев, соответствие которым говорит о рыночности экономики. Если экономика государства не соответствует определенному критерию, то уполномоченная структура - министерство торговли - может отнести эту страну к нерыночной.

Напомним, Америка присвоила России статус государства с рыночной экономикой с 1 апреля 2002 года. В заявлении американского Минторга в 2002 году указывалось, что данное решение "отражает масштабные изменения, произошедшие в российской экономике за последние 10 лет".

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