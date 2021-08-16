Туристы отказываются покидать затопленную Анапу и передвигаются на лодках

Несмотря на сильные дожди туристы не стали отказываться от своего отпуска и не покидают Анапу, которая пострадала от ливней. Телеканал «Россия 24» показал будничную жизнь гостей курортного города, которые не хотят покидать любимое место для отдыха и готовы передвигаться на резиновых лодках.

Фото: ТАСС ТАСС

Как рассказали туристы, некоторые из них долгие годы приезжают в Анапу и не готовы отказаться от отдыха. На кадры попал мужчина, который лежа животом на резиновой лодке спокойно греб тапками. Корреспондент уточнил, куда именно он плывет, на что он ответил: «В столовую».

Сами журналисты отмечают, что на город выпала годовая норма осадков. Из-за затопленных улиц сотрудники МЧС доставляют туристов до отелей на резиновых лодках. Причем на подобный паром собирается очередь из людей, поскольку это единственный способ добраться до мест размещения, не замочив ноги.