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Туристы отказываются покидать затопленную Анапу и передвигаются на лодках

Елена Прошина
1 час назад

Несмотря на сильные дожди туристы не стали отказываться от своего отпуска и не покидают Анапу, которая пострадала от ливней. Телеканал «Россия 24» показал будничную жизнь гостей курортного города, которые не хотят покидать любимое место для отдыха и готовы передвигаться на резиновых лодках.

Туристы отказываются покидать затопленную Анапу и передвигаются на лодках
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали туристы, некоторые из них долгие годы приезжают в Анапу и не готовы отказаться от отдыха. На кадры попал мужчина, который лежа животом на резиновой лодке спокойно греб тапками. Корреспондент уточнил, куда именно он плывет, на что он ответил: «В столовую».

Сами журналисты отмечают, что на город выпала годовая норма осадков. Из-за затопленных улиц сотрудники МЧС доставляют туристов до отелей на резиновых лодках. Причем на подобный паром собирается очередь из людей, поскольку это единственный способ добраться до мест размещения, не замочив ноги.

Напомним, что последние несколько дней курорты Краснодарского края топит из-за сильных дождей. Власти ввели режим ЧС в Анапе и Новороссийске, а потоп принес немало разрушений. При этом люди все равно идут на пляжи.

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