«Спешить не будем»: МИД России о признании новой власти Афганистана

"Во-первых, с признанием никто спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от того, как поведут себя новые власти. Мы будем внимательно наблюдать, насколько ответственным будет их управление страной в ближайшее время. По результатам российское руководство сделает выводы и примет решение", - отметил Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее различные издания со ссылкой на талибов (террористическая организация, запрещена в РФ) сообщили, что под их контролем находятся свыше 90% государственных зданий Афганистана и практически все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной в последние недели, когда террористы захватили крупные города. В минувшее воскресенье различные издания и источники сообщили, что под контролем мятежников находятся все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики сделали заявление, что вошли в Кабул и контролируют дворец главы государства. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, "для предотвращения бойни". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" (террористическая группа, запрещенная в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане завершена, а форма правления в стране будет названа в ближайшее время.